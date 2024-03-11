Российскую сборную по футболу отстранили от всех международных турниров. Однако ФИФА и УЕФА закрывают глаза на товарищеские поединки, которые проводит страна-террорист.

Российский футбольный союз объявил о проведении спарринга со сборной Беларуси. В отличие от россиян соагрессора допустили к международным соревнованиям, сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Россияне нашли "достойного" соперника

Товарищеский матч союзники по геноциду украинцев планируют провести в июне 2024 года. Игра состоится в Минске.

Свой последний поединок сборная страны 404 проводила в ноябре 2023 года. Ее соперником была "титулованная" в мировом футболе команда Кубы. Игроки экзотической страны приехали в Россию даже без своих бутс. Россияне победили сборную, которая в рейтинге ФИФА занимает 169 место, со счетом 8:0. Это очень потешило самолюбие скрепных болельщиков.

Политика ФИФА и УЕФА в отношении России

Отметим, что УЕФА и ФИФА сохраняют санкции в отношении российских сборных и клубных команд. Представители страны-агрессора отстранены от официальных турниров.

Однако в последнее время президент УЕФА Александр Чеферин пытается смягчить санкции. Футбольные организации не блокируют проведение товарищеских матчей.

В руководстве УЕФА Россия получила 15 административных должностей. Они продолжают влиять на решения Союза.

В октябре прошлого года ФИФА и УЕФА решили подыграть агрессору и допустить юношеские сборные России к турнирам. Только из-за огромного резонанса европейский футбольный союз отменил решение.