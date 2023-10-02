Африканские коллективы продолжают подтанцовывать под музыку страны-агрессора. Те, в свою очередь, имеют возможность.

Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Камеруна. Недавно страна-агрессор объявила о подобной встрече с другой африканской командой.

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Им уже ничего не поможет

Из-за агрессии против Украины сборная России отстранена от всех международных соревнований и имеет возможность проводить только товарищеские матчи. В частности, террористы отыскивали себе равных оппонентов в лице таких сборных, как Кыргызстан, Таджикистан и подобные. Теперь россияне умудрились договориться о неофициальном матче с ведущей африканской командой.

Сборная России проведет товарищеский поединок против сборной Камеруна. Игра между командами к тому же состоится 12 октября на стадионе "Динамо" в Москве, то есть "неугомонные львы" готовы своим присутствием порадовать тамошних болельщиков.

К тому же Камерун – это не единственный африканский коллектив, согласившийся пойти на поводу россиянам. Ранее страна-агрессор объявила о спарринге с одной из самых слабых сборных на континенте, а именно с Кенией. Стороны не нашли лучшего места проведения для матча, потому решили провести встречу на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

Достижение "неугомонных львов"

Следует отметить, что сборная Камеруна 5 раз выступала на чемпионатах мира (в том числе и на крайнем в Катаре). Лучшим достижением камерунцев на Мундиале является четвертьфинал соревнований в 1990 году. Также они боролись за второе место Кубка Конфедераций-2003.

Более того, "неугомонные львы" – 5-кратные обладатели Кубка африканских наций, а также однажды завоевали серебряные и дважды бронзовые медали (заняли третье место в последнем розыгрыше турнира в 2021-м).

В рейтинге ФИФА Камерун разместился на 41-й строчке.

Ранее местная футбольная лига попросила ФИФА отстранить президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это'о из-за обвинений в коррупции и договорных матчах. Легендарный нападающий принимал участие в GameUkraine, однако с радостью готов теперь уехать в Россию.