Збірна Росії проведе товариський матч зі збірною Камеруну. Нещодавно країна-агресор оголосила про подібну зустріч з іншою африканською командою.

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Через агресію проти України збірна Росії відсторонена від усіх міжнародних змагань і має нагоду проводити тільки товариські матчі. Зокрема, терористи відшукували собі рівних опонентів в лиці таких збірних, як Киргизстан, Таджикистан і подібні. Тепер росіяни примудрились домовитись про неофіційний матч з провідною африканською командою.

Збірна Росії проведе товариський поєдинок проти збірної Камеруну. Гра між командами до того ж відбудеться 12-го жовтня на стадіоні "Динамо" у Москві, тобто "невгамовні леви" готові своєю присутністю потішити тамтешніх вболівальників.

До того ж Камерун – це не єдиний африканський колектив, котрий згодився піти на поводу росіянам. Раніше країна-агресор оголосила про спаринг з однією найслабших збірних на континенті, а саме з Кенією. Сторони не знайшли кращого місця проведення для матчу, тому вирішили провести зустріч на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex.

До речі. Раніше місцева футбольна ліга попросила ФІФА відсторонити президента Федерації футболу Камеруну Самюеля Ето'о через звинувачення у корупції та договірних матчах. Легендарний нападник брав участь у GameUkraine, проте з радістю готовий тепер поїхати до Росії.

Досягнення "невгамовних левів"