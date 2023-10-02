Сборная России проведет товарищеский матч со сборной Камеруна. Недавно страна-агрессор объявила о подобной встрече с другой африканской командой.

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Им уже ничего не поможет

Из-за агрессии против Украины сборная России отстранена от всех международных соревнований и имеет возможность проводить только товарищеские матчи. В частности, террористы отыскивали себе равных оппонентов в лице таких сборных, как Кыргызстан, Таджикистан и подобные. Теперь россияне умудрились договориться о неофициальном матче с ведущей африканской командой.

Сборная России проведет товарищеский поединок против сборной Камеруна. Игра между командами к тому же состоится 12 октября на стадионе "Динамо" в Москве, то есть "неугомонные львы" готовы своим присутствием порадовать тамошних болельщиков.

К тому же Камерун – это не единственный африканский коллектив, согласившийся пойти на поводу россиянам. Ранее страна-агрессор объявила о спарринге с одной из самых слабых сборных на континенте, а именно с Кенией. Стороны не нашли лучшего места проведения для матча, потому решили провести встречу на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex.

Кстати говоря. Ранее местная футбольная лига попросила ФИФА отстранить президента Федерации футбола Камеруна Самюэля Это'о из-за обвинений в коррупции и договорных матчах. Легендарный нападающий принимал участие в GameUkraine, однако с радостью готов теперь уехать в Россию.

Достижение "неугомонных львов"