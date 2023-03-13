Ищут щели в международном футболе: сборная России сыграет в чемпионате Центральной Азии

Россия продолжает дрейфовать в сторону Азии, где ее не осуждают за агрессию против Украины. Футбольная сборная страны-террориста нашла турнир, в который ее приняли в число участников.

Сборная России, забаненная ФИФА и УЕФА, тешит себя товарищескими матчами вроде сборной Таджикистана. Россиян не хотят видеть в Европе, и теперь они будут выступать в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Подальше от цивилизации

В июне россияне примут участие в первом розыгрыше турнира. Эту информацию подтвердил спикер Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года.

– рассказал Салиев.

В первом чемпионате CAFA примут участие все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Ожидается участие в новом турнире еще одной азиатской сборной. Спонсором турнира выступит печально известный "Газпром".

Россия на обочине мирового футбола