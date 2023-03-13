Сборная России, забаненная ФИФА и УЕФА, тешит себя товарищескими матчами вроде сборной Таджикистана. Россиян не хотят видеть в Европе, и теперь они будут выступать в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.
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Подальше от цивилизации
В июне россияне примут участие в первом розыгрыше турнира. Эту информацию подтвердил спикер Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.
Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года.
– рассказал Салиев.
В первом чемпионате CAFA примут участие все шесть членов футбольной ассоциации – Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Ожидается участие в новом турнире еще одной азиатской сборной. Спонсором турнира выступит печально известный "Газпром".
Россия на обочине мирового футбола
- Стране-агрессору запрещено проводить официальные матчи под эгидой ФИФА и УЕФА из-за войны против Украины.
- Россияне в 2022 году провели всего три поединка. Уровень соперников, как и результаты, просто потрясающие: Кыргызстан (2:1), Таджикистан (0:0) и Узбекистан (0:0).
- РФС планирует уйти из-под эгиды УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
- Также в стране 404 грезили участием в Кубке Америки.
- УАФ подала жалобу в УЕФА о запрете российским командам проводить даже товарищеские матчи.