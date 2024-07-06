Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако представители враждебных стран должны соответствовать критериям "нейтральности", в частности не поддерживать войну в Украине, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Российские борцы не будут соревноваться на турнире

К Олимпиаде-2024 допустили 10 россиян: Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева, Вероника Чумикова и Елизавета Петлякова.

Представители Федерации спортивной борьбы России провели совещание с тренерским штабом команд по вольной, женской и греко-римской борьбе. В результате приняли решение отказаться от участия в Олимпийских играх-2024.

Напомним, что недавно сборная России по дзюдо также в полном составе отказалась от участия в турнире.