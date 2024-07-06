Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі. Однак представники ворожих країн повинні відповідати критеріям "нейтральності", зокрема не підтримувати війну в Україні, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Російські борці не змагатимуться на турнірі

До Олімпіади-2024 допустили 10 росіян: Начин Монгуш, Шаміль Мамедов, Арслан Багаєв, Абдулла Курбанов, Алан Остаєв, Магомед Муртазалієв, Наталія Малишева, Аліна Касабієва, Вероніка Чумікова та Єлизавета Петлякова.

Представники Федерації спортивної боротьби Росії провели нараду з тренерським штабом команд з вільної, жіночої та греко-римської боротьби. В результаті ухвалили рішення відмовитись від участі в Олімпійських іграх-2024.

Нагадаємо, що нещодавно збірна Росії з дзюдо також у повному складі відмовилася від участі в турнірі.