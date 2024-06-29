Международный олимпийский комитет разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпиаде-2024 в Париже. Однако представители враждебных стран должны соответствовать критериям "нейтральности", в частности не поддерживать войну в Украине, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россиян на соревнованиях по дзюдо не будет

Международный олимпийский комитет после третьего этапа проверок допустил к участию в Олимпиаде-2024 8 "нейтральных" спортсменов из России по дзюдо и гребле на байдарках и каноэ, которые соответствовали установленным критериям.

Согласно информации на сайте МОК, Россия имела 12 квотных мест (7 для мужчин и 5 для женщин) в дзюдо для "нейтральных" атлетов с российским гражданством. Однако, только четыре спортсмена (2 мужчины и 2 женщины) успешно прошли проверки.

Несмотря на разрешение МОК, Федерация дзюдо России объявила, что ни один российский дзюдоист не будет участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил к участию в Олимпиаде только четырех. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В этой ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение –команда России по дзюдо не примет унизительных условий и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета,

– заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Справка. Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже с 26 июля по 9 августа.

Напомним, что недавно МОК опубликовал первый список допущенных "нейтральных" атлетов. В перечне оказались и те, кто поддерживает войну.