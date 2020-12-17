Спортивний арбітражний суд (CAS) частково залишив у силі рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонити Росію від великих змагань на 2 роки. Рішення торкнеться і чемпіонату світу 2022 року з футболу у Катарі.

Як повідомляє російський сайт "Чемпіонат", рішення CAS залишити покарання WADA у силі вплине на ЧС-2022, якщо збірна Росії пройде кваліфікацію.

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Відповідно до рішення CAS, росіяни не зможуть виступати під національним прапором до 2022 року. Однак у відборі до ЧС-2022 та на Євро-2020 росіяни все ж зможуть грати під своїм прапором, адже матчі будуть відбуватися під егідою УЄФА.

Водночас якщо Росія вийде на чемпіонат світу у Катарі, то там буде вимушена виступати під нейтральним прапором та без гімну. Про це заявив спортивний юрист Артем Пацев.

Якщо збірна Росії з футболу відбереться на ЧС-2022 у Катарі, то під своїм прапором грати навряд чи вийде. Чемпіонату Європи з футболу це не стосується. Там ми будемо грати під своїм прапором,

– сказав юрист.



Великі турніри, де не буде російського прапору / Інфографіка 24 каналу

До уваги. У відборі на чемпіонат світу Росія зіграє у групі H. Суперниками росіян стануть: Хорватія, Словаччина, Словенія, Кіпр, Мальта.