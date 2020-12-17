Збірна Росії не зможе виступати на ЧС-2022 під свої прапором
Спортивний арбітражний суд (CAS) частково залишив у силі рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) відсторонити Росію від великих змагань на 2 роки. Рішення торкнеться і чемпіонату світу 2022 року з футболу у Катарі.
Як повідомляє російський сайт "Чемпіонат", рішення CAS залишити покарання WADA у силі вплине на ЧС-2022, якщо збірна Росії пройде кваліфікацію.
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Відповідно до рішення CAS, росіяни не зможуть виступати під національним прапором до 2022 року. Однак у відборі до ЧС-2022 та на Євро-2020 росіяни все ж зможуть грати під своїм прапором, адже матчі будуть відбуватися під егідою УЄФА.
Водночас якщо Росія вийде на чемпіонат світу у Катарі, то там буде вимушена виступати під нейтральним прапором та без гімну. Про це заявив спортивний юрист Артем Пацев.
Якщо збірна Росії з футболу відбереться на ЧС-2022 у Катарі, то під своїм прапором грати навряд чи вийде. Чемпіонату Європи з футболу це не стосується. Там ми будемо грати під своїм прапором,
– сказав юрист.
Великі турніри, де не буде російського прапору / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про рішення CAS?У грудні 2019 року WADA на 4 роки позбавила Росію права брати участь у міжнародних змаганнях. Незалежні експерти встановили, що в базу Московської антидопінгової лабораторії вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів. Росія подала апеляцію у CAS, де 17 грудня 2020 року вирішили відсторонити росіян на два роки, скоротивши дискваліфікацію.
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