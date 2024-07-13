Неутешительная награда: лидер сборной Украины попал в сборную разочарований Евро-2024

Чемпионат Европы приближается к финальному завершению. Тем временем аналитики определили главных антигероев континентального турнира.

Испанский портал Marca опубликовал символическую сборную Евро-2024 составленную из футболистов, которые больше всего разочаровали. В списке неудачников оказался один из самых дорогих игроков команды Сергея Реброва.

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Стал частью разочарования

Левый фланг защиты сборной разочарований Евро-2024 занял Александр Зинченко. По мнению экспертов, украинец не оправдал возложенных на него надежд.

Не сыграв хорошо ни слева в обороне, ни в центре поля, игрок сборной Украины неудачно выступил на чемпионате Европы. Украина стала огромным разочарованием, и Зинченко был одной из частей этого разочарования,

– говорится в Marca о Зинченко.

Отметим, что Александр оказался в компании звездных игроков. Среди них можно отметить Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Доминика Ливаковича.

Символическая сборная разочарований Евро-2024: Ливакович – Зинченко, Кристенсен, Манчини, Ди Лоренцо – Собослаи, Милинкович-Савич, МакГинн – Роналду, Влахович, Лукаку.

Зинченко попал в неутешительную одиннадцатку / фото Marca

Провал Зинченко на Евро-2024