Іспанський портал Marca опублікував символічну збірну Євро-2024 складену з футболістів, які найбільше розчарували. У списку невдах опинився один з найдорожчих гравців команди Сергія Реброва.
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Став частиною розчарування
Лівий фланг захисту збірної розчарувань Євро-2024 зайняв Олександр Зінченко. На думку експертів, українець не виправдав покладених на нього сподівань.
Не зігравши добре ні зліва в обороні, ні в центрі поля, гравець збірної України невдало виступив на чемпіонаті Європи. Україна стала величезним розчаруванням, і Зінченко був однією із частин цього розчарування,
– йдеться у Marca про Зінченка.
Зазначимо, що Олександр опинився в компанії зіркових гравців. Серед них можна відмітити Кріштіану Роналду, Ромелу Лукаку, Домініка Ліваковича.
- Символічна збірна розчарувань Євро-2024: Лівакович – Зінченко, Крістенсен, Манчіні, Ді Лоренцо – Собослаї, Мілінкович-Савич, МакГінн – Роналду, Влахович, Лукаку.
Зінченко потрапив до невтішної одинадцятки / фото Marca
Провал Зінченка на Євро-2024
- Нагадаємо, що Олександр Зінченко відіграв на Євро-2024 три поєдинки. Матч проти Румунії (0:3) провалила вся команда. Зінченко відіграв всю зустріч та нічим не зміг допомогти.
- У матчі зі Словаччиною (2:1) Олександр знову вийшов у старті та припустився помилки, після якої Шранц забив м'яч. Зінченко реабілітувався гольовим пасом на Шапаренко.
- У поєдинку проти Бельгії (0:0) гравець Арсеналу вийшов на останні 32 хвилини, замінивши травмованого Миколенка.
- На жаль, збірна України не зуміла пробитися в плейоф та достроково завершила свій виступ на Євро-2024.