Испанский портал Marca опубликовал символическую сборную Евро-2024 составленную из футболистов, которые больше всего разочаровали. В списке неудачников оказался один из самых дорогих игроков команды Сергея Реброва.
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Стал частью разочарования
Левый фланг защиты сборной разочарований Евро-2024 занял Александр Зинченко. По мнению экспертов, украинец не оправдал возложенных на него надежд.
Не сыграв хорошо ни слева в обороне, ни в центре поля, игрок сборной Украины неудачно выступил на чемпионате Европы. Украина стала огромным разочарованием, и Зинченко был одной из частей этого разочарования,
– говорится в Marca о Зинченко.
Отметим, что Александр оказался в компании звездных игроков. Среди них можно отметить Криштиану Роналду, Ромелу Лукаку, Доминика Ливаковича.
- Символическая сборная разочарований Евро-2024: Ливакович – Зинченко, Кристенсен, Манчини, Ди Лоренцо – Собослаи, Милинкович-Савич, МакГинн – Роналду, Влахович, Лукаку.
Зинченко попал в неутешительную одиннадцатку / фото Marca
Провал Зинченко на Евро-2024
- Напомним, что Александр Зинченко отыграл на Евро-2024 три поединка. Матч против Румынии (0:3) провалила вся команда. Зинченко отыграл всю встречу и ничем не смог помочь.
- В матче со Словакией (2:1) Александр снова вышел в старте и допустил ошибку, после которой Шранц забил мяч. Зинченко реабилитировался голевым пасом на Шапаренко.
- В поединке против Бельгии (0:0) игрок Арсенала вышел на последние 32 минуты, заменив травмированного Миколенко.
- К сожалению, сборная Украины не сумела пробиться в плей-офф и досрочно завершила свое выступление на Евро-2024.