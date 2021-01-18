Сборная Польши по футболу осталась без главного тренера. За менее чем полгода до старта Евро-2020 с должности главного тренера Польши был уволен Ежи Бржечек.

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек объявил, что главный тренер сборной страны Ежи Бржечек отправлен в отставку. Об этом сообщает Польский футбольный союз.

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Хочу поблагодарить тренера Бржечека за его работу с нашей сборной,

– цитирует Бонека пресс-служба организации.

Кто возглавит сборную Польши – не известно. В четверг, 21 января, состоится пресс-конференция Бонека. Возможно, на ней будет представлен новый руководитель команды.

Бржечек во главе Польши: главное

49-летний Бржечек возглавил сборную Польши в июле 2018 года. До этого специалист возглавлял Вислу.

Во главе Польши тренер провел 24 матча: 12 побед, 5 ничьих и 7 поражений. Бржечек вывел сборную Польши на Евро-2020.

Также под его руководством Польша сохранила место в дивизионе "A" Лиги наций.

11 ноября 2020 года Польша с Бржечеком в товарищеской игре победила Украину (2:0).