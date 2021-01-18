Збірна Польщі з футболу залишилася без головного тренера. За менше ніж пів року до старту Євро-2020 з посади головного тренера Польщі був звільнений Єжи Бржечек.

Президент Польського футбольного союзу Збігнєв Бонек оголосив, що головний тренер збірної країни Єжи Бржечек відправлений у відставку. Про це повідомляє Польський футбольний союз.

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Хочу подякувати тренеру Бржечеку за його роботу з нашою збірною,

– цитує Бонека пресслужба організації.

Хто очолить збірну Польщі – не відомо. У четвер, 21 січня, відбудеться пресконференція Бонека. Можливо, на ній буде представлений новий керманич команди.

Бржечек на чолі Польщі: головне

49-річний Бржечек очолив збірну Польщі у липні 2018 року. До цього фахівець очолював Віслу.

На чолі Польщі тренер провів 24 матчі: 12 перемог, 5 нічиїх та 7 поразок. Бржечек вивів збірну Польщі на Євро-2020.

Також під його орудою Польща зберегла місце у дивізіоні "A" Ліги націй.

11 листопада 2020 року Польша з Бржечеком у товариській грі перемогла Україну (2:0).