Не простили провал в отборе Евро-2024: Польша указала на дверь титулованному тренеру
Источник:Польский футбольный союз
Португальский тренер Фернанду Сантуш не долго продержался у руля сборной Польши. Именитый наставник не сумел добиться результата во главе "Кадры".
Польский футбольный союз уволил Фернанду Сантуша с должности главного тренера сборной. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте организации.
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"Кадра" начала поиск нового тренера
Последней каплей в судьбе Сантуша стало поражение "Кадры" сборной Албании (0:2) в ключевом матче отбора Евро-2024. Впрочем, глава Польского союза Цезарь Кулеша поблагодарил 68-летнего португальца за сотрудничество.
Я хотел бы поблагодарить тренера Сантоша за работу с нашей национальной командой и пожелать ему успехов в следующих спортивных соревнованиях,
– сказал Кулеша.
Также президент Польского футбольного союза сообщил, что поиск нового тренера уже начался.
Выбор нового тренера сейчас является приоритетом для правления Польского футбольного союза, поэтому в ближайшее время мы сообщим, когда состоится презентация нового тренера,
– добавил Кулеша.
Провал топ-тренера в Польше
- Напомним, что Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши в январе 2023 года. Тогда одним из кандидатов на должность был наш Андрей Шевченко. На тренерском мостике португалец заменил Чеслава Михневича.
- Наибольших успехов Сантуш добился во главе сборной Португалии, которую привел к триумфу на Евро-2016 и выигрышу первого розыгрыша Лиги наций-2018/19. Польские функционеры рассчитывали на опыт Сантуша, что он добудет путевку на Евро-2024.
- Однако в пяти сыгранных матчах Левандовский и компания потерпели три поражения и только в двух праздновали победу. И это при том, что в группе Е нет ни одного европейского гранда: только Чехия, Албания, Молдовя и Фарерские острова.
- В турнирной таблице Польша занимает четвертую строчку, отставая от лидера группы сборной Албании на 4 пункта. Свой следующий поединок "Кадра" сыграет 12 октября против Фарерских островов.