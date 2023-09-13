Не простили провал в отборе Евро-2024: Польша указала на дверь титулованному тренеру

Португальский тренер Фернанду Сантуш не долго продержался у руля сборной Польши. Именитый наставник не сумел добиться результата во главе "Кадры".

Польский футбольный союз уволил Фернанду Сантуша с должности главного тренера сборной. Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте организации.

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"Кадра" начала поиск нового тренера

Последней каплей в судьбе Сантуша стало поражение "Кадры" сборной Албании (0:2) в ключевом матче отбора Евро-2024. Впрочем, глава Польского союза Цезарь Кулеша поблагодарил 68-летнего португальца за сотрудничество.

Я хотел бы поблагодарить тренера Сантоша за работу с нашей национальной командой и пожелать ему успехов в следующих спортивных соревнованиях,

– сказал Кулеша.

Также президент Польского футбольного союза сообщил, что поиск нового тренера уже начался.

Выбор нового тренера сейчас является приоритетом для правления Польского футбольного союза, поэтому в ближайшее время мы сообщим, когда состоится презентация нового тренера,

– добавил Кулеша.

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