Выступление сборной Польши на чемпионате мира 2022 года в Катаре не удовлетворило руководителей Польской футбольной ассоциации. Поэтому стороны решили не продлевать действие контракта с главным тренером команды.

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На своем официальном сайте Польская футбольная ассоциация объявила о прекращении сотрудничества с Михневичем.

После многих встреч и анализов мы приняли непростое решение о прекращении нашего сотрудничества. Чеслав Михневич – опытный тренер, и я уверен, что он не долго будет ждать новых предложений о работе. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере,

– сказал президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша.

Напомним, что Чеслав Михневич возглавил сборную Польши в январе 2022 года. Под его руководством "Кадра" квалифицировалась на ЧМ-2022, победив в плей-офф Швецию (2:0). На чемпионате мира Польша вышла в 1/8 финала, где уступила Аргентине (1:3). Всего "красно-белые" при Михневиче провели 13 матчей, одержали 5 побед, трижды сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Одним из кандидатов на должность главного тренера сборной Польши является легенда украинского футбола Андрей Шевченко. Правда, ранее Андрей Николаевич заявил, что до завершения войны не вернется к тренерской работе.

В настоящее время он активно занимается помощью Украины, став одним из послов фандрейзингового проекта United24. Кроме того, украинские СМИ называют именно Шевченко одним из претендентов на пост президента Украинской ассоциации футбола.