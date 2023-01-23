Проигрыш Португалии сборной Марокко (0:1) в четвертьфинале ЧМ-2022 стоил тренерского стула Фернанду Сантушу. Однако такой опытный специалист недолго оставался без работы.

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Тренер чемпионов Европы возглавит сборную Польши

По сообщениям польских СМИ, 68-летний тренер возглавит Кадру. Сантуш уже прибыл в Варшаву для переговоров с президентом Польского футбольного союза Цезарием Кулешей.

Ожидается, что стороны подпишут контракт до лета 2026 года. Во вторник, 24 января, Фернанду Сантушу могут официально представить новым главным тренером сборной Польши.

Напомним, что в отборе к чемпионату Европы 2024 Кадра сыграет в одной группе с Чехией, Албанией, Фарерскими островами и Молдовой. Понятно, что от нового наставника национальной команды Польши ожидают не только выход из группы, но и успешное выступление на континентальном первенстве.

Тренерские достижения Фернанду Сантуша