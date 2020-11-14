В сборной Норвегии по футболу произошел досадный инцидент. Министерство здравоохранения запретило команде покидать пределы страны. Два матча Лиги наций против Румынии и Австрии оказались на грани срыва.

В воскресенье, 15 ноября, сборная Норвегии должна провести матч против Румынии на выезде. И за час до того, как команда должна была вылетать на эту игру, им пришло сообщение, что Министерство здравоохранения запрещает команде покидать пределы страны. Все из-за коронавируса. Местные чиновники опасаются, что футболисты вернутся с этих матчей с инфекцией.

В федерации футбола Норвегии выступили с протестом против такого решения. Там отметили, что футболисты четыре раза проходили тесты на коронавирус. И все результаты были отрицательными. Кроме того, команда фактически находилась в изоляции во время тренировок. Они пользовались собственным автобусом, а на матчи летят чартерным рейсом. В Румынии они будут жить изолированно в отеле.

Кроме того, сборная Норвегии получила подтверждение от румынской стороны, что все протоколы УЕФА по безопасности будут выполнены. Но такое решение пока не убедило местные власти. Поэтому вопрос о проведении матчей Лиги Наций с участием сборной Норвегии еще не решен.

Стоит добавить, что 15 ноября Норвегия должна сыграть против Румынии, а 18 ноября – против Австрии. Оба матча – на выезде.

Норвегия ведет борьбу с Австрией за победу в группе 1 лиги B. Победитель этого квартета поднимется в элитный дивизион. У обеих команды пока по 9 очков.

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В обращении сборной Норвегии указано, что такой запрет значительно усложняет шансы команды пробиться на Чемпионат мира 2022 года. Ведь если команде не удастся пройти квалификацию, то именно проход через Лигу наций рассматривается как запасной вариант.

Кроме того, футбольные чиновники напомнили, что пока ни один матч Лиги наций не был отменен даже после того, как были обнаружены инфицированные футболисты.