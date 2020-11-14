У збірній Норвегії з футболу стався прикрий інцидент. Міністерство охорони здоров'я заборонило команді покидати межі країни. Два матчі Ліги націй проти Румунії та Австрії опинилися на межі зриву.

В неділю, 15 листопада, збірна Норвегії має провести матч проти Румунії на виїзді. Та за годину до того, як команда мала вилітати на цю гру, їм прийшло повідомлення, що Міністерство охорони здоров'я забороняє команді покидати межі країни. Все через коронавірус. Тамтешні чиновники побоюються, що футболісти повернуться з цих матчів з інфекцією.

У Федерації футболу Норвегії виступили з протестом на таке рішення. Там відзначили, що футболісти чотири рази проходили тести на коронавірус. І всі результати були негативні. окрім того, команда фактично перебувала в ізоляції під час тренувань. Вони користувалися власним автобусом, а на матчі летять чартерним рейсом. В Румунії вони житимуть ізольовано в готелі.

Окрім того, збірна Норвегії отримала затвердження від румунської сторони, що всі протоколи УЄФА щодо безпеки будуть виконані. Та таке рішення поки не переконало місцеву владу. Тож питання щодо проведення матчів Ліги націй за участі збірної Норвегії ще не вирішено.

Варто додати, що 15 листопада Норвегія повинна зіграти проти Румунії, а 18 листопада – проти Австрії. Обидва матчі – на виїзді.

Норвегія веде боротьбу з Австрією за перемогу в групі 1 Ліги B. Переможець цього квартету підніметься в елітний дивізіон. В обох команди поки по 9 очок.

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У зверненні збірної Норвегії вказано, що така заборона значно ускладнює шанси команди пробитися на Чемпіонат світу 2022 року. Адже якщо команді не вдасться подолати кваліфікацію, то саме прохід через Лігу націй розглядається як запасний варіант.

Окрім того, футбольні чиновники нагадали, що поки жоден матч Ліги націй не був скасований навіть після того, як були виявлені інфіковані футболісти.