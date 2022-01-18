Сборная Норвегии отказалась лететь одним рейсом с Россией

18 января 2022 , 13:41
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Источник:

NTB

Мужская сборная Норвегии по гандболу отказались лететь на чемпионат Европы одним рейсом с российскими спортсменами. В сборной России зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Сборная Норвегии поехала автобусом

Для Норвегии и России планировался один рейс со словацкого Кощице в столицу страны Братиславу. Именно в Словакии проходит чемпионат Европы 2022.

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Норвежская команда решила добираться автобусом, что займет около пяти часов. Решение было принято из соображений безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

На чемпионате Европы положительные тесты на коронавирус сдали игроки российской команды Евгений Дземин, Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев.

В то же время в сборной Норвегии положительных тестов на COVID-19 пока не было.

Норвегия и Россия сыграют в основном раунде

  • Россия обыграла Норвегию во время предварительного раунда со счетом 22:23.
  • Матчи основного раунда чемпионата Европы состоятся в Братиславе с 20 по 25 января.
  • В основном раунде ЧЕ-2022 Норвегия, как и Россия, встретится с Германией, Польшей, Испанией и Швецией.
Автор: Михайло Гема