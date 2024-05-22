Женская сборная Литвы отменила два матча против Беларуси, которые должны были состояться 31 мая и 4 июня в рамках квалификации отбора Евро-2025. УЕФА отреагировала на отказ литовцев и наказала двумя техническими поражениями со счетом 0:3, а также штрафом в размере 5 тысяч евро.

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Реакция Литвы на наказание УЕФА

Президент Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс прокомментировал штрафные санкции от УЕФА. Несмотря на два технических поражения сборная Литвы продолжит борьбу за выход в следующий этап.

"Наконец этот вопрос был официально решен, и теперь мы можем смотреть вперед. Мы получили такие санкции, которые могли себе представить, и самое главное, что нашей сборной не закрыт путь к финишу в отборе чемпионата Европы. Если мы выиграем два последних матча, сможем бороться за второе место в группе и проход в следующий этап.

Здесь санкции и денежные штрафы не главное, важно было еще раз напомнить позицию ЛФФ относительно войны и агрессоров", – сказал Станкявичюс.

УАФ поблагодарила друзей

УАФ поддержала принципиальную позицию Литовской федерации. В письме за подписью Андрея Шевченко украинская ассоциация поблагодарила ЛФФ за поддержку нашего государства.

От имени коллектива УАФ позвольте нам воспользоваться еще одной возможностью и выразить наше искреннее уважение и благодарность за вашу постоянную, надежную и сильную поддержку Украины. Кроме того, мы очень ценим публичную позицию и комментарии руководства ЛФФ, которая напоминает миру, что жестокая война в Украине еще не закончилась и футбольная семья не должна это забывать и молча терпеть,

– говорится в официальном письме УАФ.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за агрессии против Украины. Беларусь избежала такого наказания, хотя способствовала преступным намерениям России. Команды пособника террористов участвуют в соревнованиях, но проводят домашние матчи за рубежом и при пустых трибунах.