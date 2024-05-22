Жіноча збірна Литви скасувала два матчі проти Білорусі, які мали відбутися 31 травня та 4 червня в межах кваліфікації відбору Євро-2025. УЄФА відреагувала на відмову литовців і покарала двома технічними поразками з рахунком 0:3, а також штрафом у розмірі 5 тисяч євро.

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Реакція Литви на покарання УЄФА

Президент Литовської федерації футболу (ЛФФ) Едгарас Станкявічюс прокоментував штрафні санкції від УЄФА. Попри дві технічні поразки збірна Литви продовжить боротьбу за вихід до наступного етапу.

"Нарешті це питання було офіційно вирішено, і тепер ми можемо дивитися вперед. Ми отримали такі санкції, які могли собі уявити, і найголовніше, що нашій збірній не закрито шлях до фінішу у відборі чемпіонату Європи. Якщо ми виграємо два останні матчі, матимемо змогу боротися за друге місце в групі та прохід до наступного етапу.

Тут санкції та грошові штрафи не головне, важливо було ще раз нагадати позицію ЛФФ щодо війни та агресорів", – сказав Станкявічюс.

УАФ подякувала друзям

УАФ підтримала принципову позицію Литовської федерації. У листі за підписом Андрія Шевченка українська асоціація подякувала ЛФФ за підтримку нашої держави.

Від імені колективу УАФ дозвольте нам скористатися ще однією можливістю та висловити нашу щиру повагу та вдячність за вашу постійну, надійну та сильну підтримку України. Крім того, ми дуже цінуємо публічну позицію та коментарі керівництва ЛФФ, яка нагадує світові, що жорстока війна в Україні ще не закінчилася і футбольна родина не має це забувати та мовчки терпіти,

– йдеться в офіційному листі УАФ.

Нагадаємо, що ФІФА та УЄФА відсторонили російські збірні та клуби від міжнародних турнірів через агресію проти України. Білорусь уникла такого покарання, хоча сприяла злочинним намірам Росії. Команди посібника терористів беруть участь у змаганнях, але проводять домашні матчі за кордоном і за порожніх трибун.