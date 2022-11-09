Сборная Эквадора получила право сыграть на чемпионате мира в Катаре-2022, заняв четвертое место в отборе в Южной Америке. В отборе команда обошла Чили и Перу. Все бы ничего, но за сборную Эквадора сыграл футболист Байрон Кастильо.

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Федерация футбола Чили обнаружила, что у Кастильо не тот, за кого себя выдает. Чилийцы заявили, что Кастильо не имел права выступать за Эквадор из-за поддельных документов. По их данным, речь идет не только об изменении даты рождения, но и о гражданстве. Якобы Кастильо родился не 10 ноября 1998 года в Эквадоре, а 25 июля 1995 года в Колумбии.

С этими документами Федерация футбола Чили направилась в ФИФА с требованием наказать сборную Эквадора. Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение 10 июня 2022 года, в котором он отклонил все обвинения против Федерации футбола Эквадора и закрыл производство. Перуанская и чилийская футбольные ассоциации обжаловали такое решение в Апелляционном комитете ФИФА, но и там отклонили их апелляцию. После этого Чили и Перу подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

При этом обе страны добивались наказания для Эквадора, но по-разному. Чили требовала засчитать технические поражения в тех матчах, где сыграл Кастильо. Ведь тогда именно чилийцы получили бы пять очков и поднялись бы седьмого места сразу на четвертое, и попали напрямую на чемпионат мира. Перу же и дальше оставался бы пятым.

В Перу требовали полной дисквалификации Эквадора. И тогда именно Перу поднялось на четвертое место и получило путевку на Мундиаль.

CAS наказал Эквадор

8 ноября CAS вынес решение по делу Кастильо и сборной Эквадора. И их наказали.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне наказал сборную Эквадора снятием трех очков за то, что они использовали паспорт, содержащий ложные данные. При этом в CAS указали, что сам паспорт игрока был настоящим, но именно данные у него были ложные – о дате и месте рождения.

Но там решили не снимать три очка со сборной Эквадора в предварительной квалификации на чемпионат мира. А это снятие очков перейдет на следующий отбор на ЧМ-2026. Следовательно, сборная Эквадора таки выступит на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Также сборную Эквадора оштрафовали на 100 тысяч швейцарских франков.