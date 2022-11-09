Збірна Еквадору здобула право зіграти на чемпіонаті світу в Катарі-2022, посівши четверте місце у відборі в Південній Америці. У відборі команда обійшла Чилі та Перу. Все б нічого, та за збірну Еквадору зіграв футболіст Байрон Кастільйо.

Читайте також Чемпіонат світу 2022 мали провести США, а не Катар: відверте зізнання Блаттера про змову

Федерація футболу Чилі виявила, що у Кастільйо не той, за кого себе видає. Чилійці заявили, що Кастільйо не мав право виступати за Еквадор через підроблені документи. За їх даними, мова йде не лише про зміну дати народження, але й про громадянство. Нібито Кастільйо народився не 10 листопада 1998 року в Еквадорі, а 25 липня 1995 року в Колумбії.

З цими документами Федерація футболу Чилі направилася до ФІФА з вимогою покарати збірну Еквадору. Дисциплінарний комітет ФІФА порушив провадження та виніс рішення 10 червня 2022 року, в якому він відхилив усі звинувачення проти Федерації футболу Еквадору та закрив провадження. Перуанська та чилійська футбольні асоціації оскаржили таке рішення в Апеляційному комітеті ФІФА, який відхилив їх апеляцію. Тож після цього Чилі та Перу подали апеляцію в Спортивний арбітражний суд у Лозанні.

При цьому обидві країни домагалися покарання для Еквадору, але по-різному. Чилі вимагала зарахувати технічні поразки у тих матчах, де зіграв Кастільйо. Адже тоді саме чилійці б отримали п'ять очок та піднялися б сьомого місця одразу на четверте, і потрапили напряму на чемпіонат світу. Перу ж і далі б залишався п'ятим.

Натомість в Перу вимагали цілковитої дискваліфікації Еквадору. І тоді саме б Перу піднялося на четверте місце та отримало путівку на Мундіаль.

CAS покарав Еквадор

8 листопада CAS виніс рішення у справі щодо Кастільйо та збірної Еквадору. І їх таки покарали.

Спортивний арбітражний суд у Лозанні покарав збірну Еквадору зняттям трьох очок за те, що вони використовували паспорт, який містив неправдиві дані. При цьому в CAS вказали, що сам паспорт гравця був справжнім, але саме дані в нього були неправдиві – про дату та місце народження.

Але там вирішили не знімати три очки зі збірної Еквадору в попередній кваліфікації на чемпіонат світу. А це зняття очок перейде на наступний відбір на ЧС-2026. Відтак збірна Еквадору таки виступить на чемпіонаті світу 2022 в Катарі.

Також збірну Еквадору оштрафували на 100 тисяч швейцарських франків.