Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер рассказал, как прошли выборы стран-хозяев Мундиаля. Не обошлось без внутренних договоренностей. Хотя кое-кто и не сдержал слово, изменив решение в последний момент.

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"Выбор Катара был ошибкой. Тогда мы договорились в исполнительном комитете, что Россия будет принимать чемпионат мира по футболу 2018 года, а США – 2022. Это было бы жестом мира, если бы два давних политических оппонента организовали чемпионат мира один за другим", – рассказал Зепп Блаттер.

Для этого даже несколько изменили процедуру выбора страны-хозяйки. Ведь до этого ФИФА еще ни разу не выбирало сразу две страны подряд. Да и выбирали за восемь лет до проведения первого Мундиаля. До этого такое голосование проводили за шесть лет, и только в случае Бразилии – за семь лет это турнира.

Катар получил значительное преимущество, ведь имел 12 лет для подготовки. Хотя о том, что эта страна будет принимать турнир, договорились в последний момент не без политического вмешательства.

"За неделю до конгресса ФИФА 2010 года Мишель Платини позвонил мне, чтобы сказать, что наш план не сработает. Его пригласили во дворец президента Саркози, который только что обедал с наследным принцем Катара. Саркози сказал Платини: "Посмотрите, что вы и ваши коллеги из УЕФА можете сделать для Катара, когда будет избираться хозяин чемпионата мира", – рассказал Блаттер.

Именно из-за изменения мнения Платини, проголосовавшего за Катар, эта страна и получила право провести чемпионат мира 2022 года. По мнению Блаттера, Франция пошла на такой шаг "через деньги".

"Конечно, речь шла и о деньгах. Через полгода Катар купил у французов истребители за 14,6 миллиарда долларов", – заявил Блаттер.