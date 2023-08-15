Соперник сборной Украины получит нового тренера: раньше он работал во благо футбола России

В воскресенье, 13 августа, сборная Италии осталась без главного тренера. В отставку ушел Роберто Манчини, возглавлявший команду 5 лет.

Федерация футбола Италии сразу заявила, что имя нового наставника будет названо в ближайшие дни. Инсайдер Николо Скира сообщил, что кандидат уже избран на вакантную должность.

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Новым главным тренером "скуадры адзурры" станет итальянец Лучано Спаллетти. Он согласовал условия личного контракта со сборной Италии.

Сообщается, что 64-летний наставник договорился о контракте на 3 года, в течение каждого из которых будет получать около 3 миллионов евро плюс бонусы. Ожидается, что в ближайшее время о назначении Спаллетти будет объявлено официально.

Прошлый сезон он был главным тренером Наполи, с которым завоевал первый для клуба чемпионский титул с 1990 года, но по окончании сезона покинул команду и решил отдохнуть.

Отметим, что итальянец с 2009 по 2014 год возглавлял российский Зенит, а недавно признавался в любви к этому клубу. Спаллетти поздравил "запоребриковый" клуб с чемпионством и заявил, что его тогдашний клуб Наполи и Зенит имеют одинаковые принципы и ценности.

. В течение карьеры итальянский тренер завоевал 8 титулов. Кроме чемпионства с Наполи, также выигрывал Кубок (2) и Суперкубок Италии с Ромой. В России дважды становился чемпионом и по одному разу выигрывал местный Кубок и Суперкубок.

Напомним, что сборная Италии играет в одной отборочной группе к Евро-2024 вместе с Украиной. Между собой команды сыграют 12 сентября в 21:45 на стадионе "Сан-Сиро". Расписание матчей и турнирная таблица по ссылке.