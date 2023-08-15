Федерація футболу Італії одразу заявила, що ім'я нового наставника буде названо протягом найближчих днів. Інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що кандидат уже обраний на вакантну посаду.

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Тріумфатор Серії А з російським слідом

Новим головним тренером "скуадри адзурри" стане італієць Лучано Спаллетті. Він уже погодив умови особистого контракту зі збірною Італії.

Повідомляється, що 64-річний наставник домовився про контракт на 3 роки, протягом кожного з яких отримуватиме приблизно 3 мільйони євро плюс бонуси. Очікується, що найближчим часом про призначення Спаллетті оголосять офіційно.

Минулий сезон він був головним тренером Наполі, з яким здобув перший для клубу чемпіонський титул із 1990 року, але після закінчення сезону залишив команду й вирішив відпочити.

Зазначимо, що італієць з 2009 по 2014 рік очолював російський Зеніт, а нещодавно зізнавався у любові до цього клубу. Спаллетті привітав "запорєбріковий" клуб із чемпіонством й заявив, що його тодішній клуб Наполі та Зеніт мають однакові принципи та цінності.