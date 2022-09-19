Іспанія — Франція 88:76 (23:14, 24:23, 19:20, 22:19)

Іспанія у фіналі обіграла Францію з рахунком 88:76. Команда в першій чверті зуміла отримати значний гандикап, який втримала протягом усьо матчу. Французи постійно були в ролі наздоганяючи, але наблизитися до суперника в рахунку так і не змогли.

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Найкращим гравцем фіналу було визнано форварда іспанської збірної Хуана Ернангомеса, який набрав 27 очок, реалізувавши 7 з 9 триочкових.

Огляд матчу Іспанія – Франція

Найкращим же гравцем турніру став Віллі Ернангомес. Він також потрапив до символічної збірної Євробаскет-2022 разом з партнером по команді Лоренцо Брауном, французом Руді Гобером, німцем Деннісом Шрьодером та греком Яннісом Адетокумбо.

Для збірної Іспанії це вже четвертий титул чемпіона Європи. До цього команда тріумфувала на Євробаскетах у 2009, 2011 та 2015м роках.

Щодо збірної України, то за підсумками Євробаскет-2022, наша команда посіла 11 місце. "Синьо-жовтим" вдалося вийти в 1/8 фіналу, але там ми поступилися збірній Польщі.