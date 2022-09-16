Игровая майка Джордана была продана на аукционе Sotheby's. Неизвестный покупатель заплатил за нее 10,1 миллионов долларов (8,8 миллионов фунтов стерлингов). Это рекордная цена для подобного артефакта.

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А сам лот вызвал большой интерес от любителей спорта и коллекционеров.

Именно в этой майке Джордан вышел на первый матч финальной серии за Чикаго Буллз против Юта Джаза. Но игра закончилась поражением "быков". Правда, следующие три матча Чикаго выиграл. После этого Юта сократила отставание в серии, выиграв следующий матч. Но в шестом матче именно бросок Джордана за 5,2 секунды до конца матча принес Чикаго победу в матче. А с ним и в серии до четырех побед, и титул победителя НБА. Для Джордана это была шестая победа в НБА в карьере.

После этого он второй раз закончил профессиональную карьеру в баскетболе. Этот период известен как Last Dance, а Netflix снял документальный фильм.

Дорогие артефакты

Продажа майки Джордана за 10,1 миллиона долларов превзошла предыдущий рекорд. В мае 2022 года за футболку Диего Марадоны заплатили 9,28 миллиона долларов (7,14 миллиона фунтов стерлингов).

Это была футболка, в которой Марадона сыграл в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, когда он забил два своих самых известных гола. Это было в матче против сборной Англии. Первый гол назвали "рукой Бога" (он подыграл себе рукой, когда забивал), а второй – "голом столетия". Этой футболкой владел бывший игрок сборной Англии Стив Ходж, с которым Марадона и обменялся футболками после матча.