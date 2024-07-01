Исторический плей-офф для "Фурии Рохи": сборная Испании установила новые рекорды на Евро-2024

Национальная команда Испании отметилась историческими достижениями на Евро-2024. "Фурия Роха" установила несколько новых рекордов на турнире.

В воскресенье, 30 июня, состоялись очередные матчи плей-офф Евро-2024. В одном из них Испания победила Грузию со счетом 4:1, установив новые рекорды на Евро.

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Что покорилось сборной Испании

Благодаря победе над грузинами, "Фурия Роха" стала единоличным рекордсменом Евро. Победа над Грузией стала третьей на стадии плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы.

Также сборная Испании обновила свой рекорд Евро по общему количеству разгромов – 8. Также они стали первой командой, которая одержала крупную волевую победу на чемпионате Европы.

Ямал также стал рекордсменом на Евро

Нападающий сборной Испании и Барселоны Ламин Ямал стал самым молодым участником плей-офф в финальных турнирах чемпионатов Европы. Он вышел на поле в возрасте 16 лет и 353 дня. До этого рекорд принадлежал игроку сборной Англии Джуду Беллингему.

Также Ямал стал самым молодым игроком, выступавшим в плей-офф в основном составе.

Отметим, что в четвертьфинале Испания будет противостоять сборной Германии. Матч состоится 5 июля в 19:00 по киевскому времени.