У неділю, 30 червня, відбулися чергові матчі плей-оф Євро-2024. В одному з них Іспанія перемогла Грузію з рахунком 4:1, встановивши нові рекорди на Євро.

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Що підкорилося збірній Іспанії

Завдяки перемозі над грузинами, "Фурія Роха" стала одноосібним рекордсменом Євро. Перемога над Грузією стала третью на стадії плей-оф у фінальних турнірах чемпіонатів Європи.

Також збірна Іспанії оновила свій рекорд Євро за загальною кількістю розгромів – 8. Також вони стали першою командою, яка здобула велику вольову перемогу на чемпіонаті Європи.

Ямал також став рекордсменом на Євро

Нападник збірної Іспанії та Барселони Ламін Ямал став наймолодшим учасником плей-оф у фінальних турнірах чемпіонатів Європи. Він вийшов на поле у віці 16 років та 353 дні. До цього рекорд належав гравцю збірної Англії Джуду Беллінгему.

Також Ямал став наймолодшим гравцем, який виступав у плей-оф в основному складі.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Іспанія протистоятиме збірній Німеччині. Матч відбудеться 5 липня о 19:00 за київським часом.