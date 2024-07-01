В понедельник, 1 июля, на Евро-2024 состоятся еще два матча 1/8 финала Евро-2024. Сразу три топ-сборные начнут свой путь по сетке плей-офф, сообщает 24 Канал.

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Франция – Бельгия

Время: 19:00

Город: Дюссельдорф

Судья: Глен Нюберг (Швеция)

Где смотреть: Megogo

Обе команды не показали яркой и убедительной игры в групповом раунде. Гранды одержали лишь по одной победе и пропустили вперед в таблице Австрию и Румынию.

При этом на счету команд всего по два гола. Теперь же эти топ-сборные должны улучшиться, чтобы претендовать на проход дальше. У Бельгии страдает оборона из-за травм и не самый лучший кадровый подбор.

Этим сполна может воспользоваться Мбаппе и компания. Дешам подходит к бою только с потерей Комана, который не является основным для "Ле Бле" на Евро. Тедеско также имеет полный набор атакующих игроков во главе с Де Брюйне и Лукаку. Поэтому хочется верить в результативную встречу.

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Португалия – Словения

Время: 22:00

Город: Франкфурт-на-Майне

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Где смотреть: Megogo

Словенцы довольно неожиданно оказались в 1/8 финала. При этом команда Кека не проиграла ни одного матча в группе (три ничьи), а в игре с Сербией даже была близка к победе.

Тем не менее, следующий соперник балканцев будет куда более сложным. Португалия поразила в атаке на групповой стадии, одолев Чехию и Турцию. Неожиданностью стало поражение от грузин в последнем туре.

Однако там Мартинес выставил экспериментальный состав и уже гарантировал себе заранее первое место. Атакующий потенциал лузитан поражает, поэтому словенцев ждет очень тяжелая работа. Тем более, что все сильнейшие игроки Португалии готовы к встрече.