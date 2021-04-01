Збірна Іспанії з футболу у рамках відбору на чемпіонат світу-2022 приймала команду Косово. Поєдинок завершився на користь іспанців, однак Косово вдалося забити дивовижний гол.

Іспанія пропустила гол з центру поля

Іспанія після першого тайму матчу з Косово володіла комфортною перевагою у два голи. Проте по перерві футболісти балканської команди відіграли один м'яч.

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Після елементарного лонгболу на половину поля іспанців голкіпер Атлетіка Більбао Унай Сімон та гравець Атлетіко Мадрид Маркос Льоренте не змогли розібратися в ситуації.

У підсумку голкіпер невдало обробив м'яч, який відлетів від нього, мов від дерева. Сімон кинувся навздогін м'ячу, яким заволодів Бесар Халімі.

Вихованець німецького футболу відразу наважився на удар з метрів сорока та поцілив у порожні ворота.

Пропущений гол розлютив Іспанію, яка під кінець гри втретє засмутила Косово та виграла матч з рахунком 3:1.

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Іспанія – одна з п'яти країн Євросоюзу, які не визнають незалежність Косово, поряд зі Словаччиною, Грецією, Кіпром та Румунією. Україна, до речі, теж не визнає Косово.

Під час трансляції матчу на державному іспанському каналі TVE скорочена назва Косово була написано малими літерами (kos). При цьому скорочена назва Іспанії було написана стандартними прописними буквами (ESP).

В інших трансляціях загальноєвропейського ефіру назву Косово було написано великими літерами (KOS).

Іспанія – Косово відеоогляд