Іспанія пропустила ганебний гол від Косово після кричущої помилки воротаря: відео
Збірна Іспанії з футболу у рамках відбору на чемпіонат світу-2022 приймала команду Косово. Поєдинок завершився на користь іспанців, однак Косово вдалося забити дивовижний гол.
Джерело:24 канал
Іспанія пропустила гол з центру поля
Іспанія після першого тайму матчу з Косово володіла комфортною перевагою у два голи. Проте по перерві футболісти балканської команди відіграли один м'яч.
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Після елементарного лонгболу на половину поля іспанців голкіпер Атлетіка Більбао Унай Сімон та гравець Атлетіко Мадрид Маркос Льоренте не змогли розібратися в ситуації.
У підсумку голкіпер невдало обробив м'яч, який відлетів від нього, мов від дерева. Сімон кинувся навздогін м'ячу, яким заволодів Бесар Халімі.
Вихованець німецького футболу відразу наважився на удар з метрів сорока та поцілив у порожні ворота.
Пропущений гол розлютив Іспанію, яка під кінець гри втретє засмутила Косово та виграла матч з рахунком 3:1.
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- Іспанія – одна з п'яти країн Євросоюзу, які не визнають незалежність Косово, поряд зі Словаччиною, Грецією, Кіпром та Румунією. Україна, до речі, теж не визнає Косово.
- Під час трансляції матчу на державному іспанському каналі TVE скорочена назва Косово була написано малими літерами (kos). При цьому скорочена назва Іспанії було написана стандартними прописними буквами (ESP).
- В інших трансляціях загальноєвропейського ефіру назву Косово було написано великими літерами (KOS).
Іспанія – Косово відеоогляд
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