С победителем Лиги чемпионов: сборная Германия объявила список игроков на матч против Украины

Сборная Германии в июне 2023 года проведет три товарищеских матча. Первая игра будет роты Украины 12 июня. На этот матч объявили список вызванных игроков.

Германия является хозяйкой чемпионата Европы 2024 года. Следовательно, не играет в отборе на турнир. И чтобы восполнить эту паузу, проводит товарищеские матчи. Один из таких матчей будет против Украины – 12 июня в Бремене. Кроме того, для сборной Германии это будет 1000-й матч в истории. И они решили сделать его благотворительным.

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В общей сложности на три матча в июне, первым из которых будет против Украины, тренерский штаб вызвал 26 игроков.

Список игроков сборной Германии на матчи в июне 2023 года

Вратари: Бернд Лено (Фулгэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевин Трапп (Айнтрахт)

Защитники: Маттиас Гинтер (Фрайбург), Робин Гозенс (Интер), Бенджамин Генрихс, Лукас Клостерманн, Давид Раум (все – РБ Лейпциг), Тило Керер (Вест Хэм), Антонио Рюдигер (Реал), Нико Шлоттербек, Маріус Вольф (оба – Боруссия Дортмунд), Малик Тиав (Милан)

Полузащитники: Юлиан Брандт, Эмре Джан (оба – Боруссия Дортмунд), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Лерой Сане (все – Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Йонас Гофманн (Боруссия Мэнхенгладбах), Кевин Шаде (Брентфорд), Флориан Виртц (Байер)

Нападающие: Никлас Фюллькруг (Вердер), Кай Гаверц (Челси), Тимо Вернер (РБ Лейпциг)

Сборная Германии соберется вместе 7 июня. Однако некоторые игроки прибудут на сбор несколько позже. Илкай Гюндоган и Робин Гозенс сыграют друг против друга в финале Лиги чемпионов 10 июня. Следовательно, один из них прибудет на сбор с чемпионским статусом, но вряд ли они сыграют против Украины.

Тило Керер же сыграет в финале Лиги конференций 7 июня. Что касается Марк-Андре тер Штегена, то он отправится с Барселоной на матч в Японию против местной команды Виссел Кобе 6 июня.

Кевин Шаде в сборную вызван только на один матч против Украины. После этого полузащитник отправится в молодежную сборную Германии, которая будет готовиться к Евро-2023.

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Сборная Германии 12 июня сыграет в Бремене против сборной Украины. После этого на 16 июня у команды запланирован матч против Польши в Варшаве. 20 июня в Гельзенкирхене они проведут товарищеский матч против сборной Колумбии.