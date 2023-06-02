Германия является хозяйкой чемпионата Европы 2024 года. Следовательно, не играет в отборе на турнир. И чтобы восполнить эту паузу, проводит товарищеские матчи. Один из таких матчей будет против Украины – 12 июня в Бремене. Кроме того, для сборной Германии это будет 1000-й матч в истории. И они решили сделать его благотворительным.

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В общей сложности на три матча в июне, первым из которых будет против Украины, тренерский штаб вызвал 26 игроков.

Список игроков сборной Германии на матчи в июне 2023 года

Вратари: Бернд Лено (Фулгэм), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевин Трапп (Айнтрахт)

Защитники: Маттиас Гинтер (Фрайбург), Робин Гозенс (Интер), Бенджамин Генрихс, Лукас Клостерманн, Давид Раум (все – РБ Лейпциг), Тило Керер (Вест Хэм), Антонио Рюдигер (Реал), Нико Шлоттербек, Маріус Вольф (оба – Боруссия Дортмунд), Малик Тиав (Милан)

Полузащитники: Юлиан Брандт, Эмре Джан (оба – Боруссия Дортмунд), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Лерой Сане (все – Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Йонас Гофманн (Боруссия Мэнхенгладбах), Кевин Шаде (Брентфорд), Флориан Виртц (Байер)

Нападающие: Никлас Фюллькруг (Вердер), Кай Гаверц (Челси), Тимо Вернер (РБ Лейпциг)

Сборная Германии соберется вместе 7 июня. Однако некоторые игроки прибудут на сбор несколько позже. Илкай Гюндоган и Робин Гозенс сыграют друг против друга в финале Лиги чемпионов 10 июня. Следовательно, один из них прибудет на сбор с чемпионским статусом, но вряд ли они сыграют против Украины.

Тило Керер же сыграет в финале Лиги конференций 7 июня. Что касается Марк-Андре тер Штегена, то он отправится с Барселоной на матч в Японию против местной команды Виссел Кобе 6 июня.

Кевин Шаде в сборную вызван только на один матч против Украины. После этого полузащитник отправится в молодежную сборную Германии, которая будет готовиться к Евро-2023.

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Сборная Германии 12 июня сыграет в Бремене против сборной Украины. После этого на 16 июня у команды запланирован матч против Польши в Варшаве. 20 июня в Гельзенкирхене они проведут товарищеский матч против сборной Колумбии.