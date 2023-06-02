Німеччина є господаркою чемпіонату Європи 2024 року. Відтак не грає у відборі на турнір. І щоб заповнити цю паузу, проводить товариські матчі. Один з таких матчів буде проти України – 12 червня в Бремені. Окрім того, для збірної Німеччини це буде 1000-й матч в історії. І вони вирішили зробити його благодійним.

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Загалом на три матчі в червні, першим з яких буде проти України, тренерський штаб викликав 26 гравців.

Список гравців збірної Німеччини на матчі в червні 2023 року

Воротарі: Бернд Лено (Фулгем), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевін Трапп (Айнтрахт)

Захисники: Маттіас Ґінтер (Фрайбург), Робін Гозенс (Інтер), Бенджамін Генріхс, Лукас Клостерманн, Давід Раум (усі – РБ Лейпциг), Тіло Керер (Вест Гем), Антоніо Рюдіґер (Реал), Ніко Шлоттербек, Маріус Вольф (обоє – Боруссія Дортмунд), Малік Тіав (Мілан)

Півзахисники: Юліан Брандт, Емре Джан (обоє – Боруссія Дортмунд), Леон Ґорецка, Йозуа Кімміх, Джамал Мусіала, Лерой Сане (усі – Баварія), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах), Кевін Шаде (Брентфорд), Флоріан Віртц (Баєр)

Нападники: Ніклас Фюллькруґ (Вердер), Кай Гаверц (Челсі), Тімо Вернер (РБ Лейпциг)

Збірна Німеччини збереться разом 7 червня. Однак деякі гравці прибудуть на збір дещо пізніше. Ілкай Гюндоган та Робін Гозенс зіграють один проти одного в фіналі Ліги чемпіонів 10 червня. Відтак один з них прибуде на збір з чемпіонським статусом, але навряд чи вони зіграють проти України.

Тіло Керер же зіграє у фіналі Ліги конференцій 7 червня. Щодо Марк-Андре тер Штегена, то він відправиться з Барселоною на матч до Японії проти місцевої команди Віссел Кобе 6 червня.

Кевін Шаде в збірну викликаний лише на один матч – проти України. Після цього півзахисник відправиться до молодіжної збірної Німеччини, яка готуватиметься до Євро-2023.

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Збірна Німеччини 12 червня зіграє в Бремені проти збірної України. Після цього на 16 червня в команди запланований матч проти Польщі у Варшаві. 20 червня в Гельзенкірхені вони проведуть товариський матч проти збірної Колумбії.