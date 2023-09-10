Провал за провалом: сборная Германии официально уволила главного тренера

Сборная Германии никак не может найти того тренера, который вернет мирового футбольного лидера на победный путь. Ханси Флик не стал таким героем.

10 сентября Немецкий футбольный союз объявил об освобождении от должности главного тренера сборной Ханси Флика. Вместе с ним национальную команду покинули его помощники – Маркус Зорг и Данни Роля.

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На Евро-2024 уже с новым тренером

Терпение у руководства лопнуло после сенсационного поражения Германии в товарищеском матче от Японии 1:4, который состоялся 9 сентября. Единственный гол в поединке в составе "Бундестим" забил Лерой Сане, когда на 19-й минуте сравнял счет 1:1. До этого японец Ито Дзюня вывел свою команду вперед.

После чего в ворота Марка-Андре тер Штегена влетело еще три мяча.

Подопечные еще тогда 58-летнего Флика потерпели третье поражение подряд. До этого его команда проигрывала Польше 1:0 и Колумбии 2:3. Однако не очень удачную игру "Бундестим" показывал еще от матча против Бельгии (28 марта 2023), когда проиграл 2:3. После чего последовала боевая ничья 3:3 в особой встрече с Украиной.

Этими товарищескими поединками немцы заполняют международную паузу на матчи сборных по отбору на Евро-2024, который они пропускают из-за статуса хозяев.

Отметим, что Флик проработал во главе немецкой сборной 25 матчей, в которых его команда одержала 12 побед, расписала 7 мировых и потерпела 6 поражений (от 1 августа 2021 года).

Сообщается, что преемником Флика в тренерском кресле Германии будет Юлиан Нахельсманн.

12 сентября Германия проведет очередной товарищеский матч. Соперниками будут французы.