10 сентября Немецкий футбольный союз объявил об освобождении от должности главного тренера сборной Ханси Флика. Вместе с ним национальную команду покинули его помощники – Маркус Зорг и Данни Роля.

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На Евро-2024 уже с новым тренером

Терпение у руководства лопнуло после сенсационного поражения Германии в товарищеском матче от Японии 1:4, который состоялся 9 сентября. Единственный гол в поединке в составе "Бундестим" забил Лерой Сане, когда на 19-й минуте сравнял счет 1:1. До этого японец Ито Дзюня вывел свою команду вперед.

После чего в ворота Марка-Андре тер Штегена влетело еще три мяча.

Подопечные еще тогда 58-летнего Флика потерпели третье поражение подряд. До этого его команда проигрывала Польше 1:0 и Колумбии 2:3. Однако не очень удачную игру "Бундестим" показывал еще от матча против Бельгии (28 марта 2023), когда проиграл 2:3. После чего последовала боевая ничья 3:3 в особой встрече с Украиной.

Этими товарищескими поединками немцы заполняют международную паузу на матчи сборных по отбору на Евро-2024, который они пропускают из-за статуса хозяев.

Отметим, что Флик проработал во главе немецкой сборной 25 матчей, в которых его команда одержала 12 побед, расписала 7 мировых и потерпела 6 поражений (от 1 августа 2021 года).

Сообщается, что преемником Флика в тренерском кресле Германии будет Юлиан Нахельсманн.

К слову. 12 сентября Германия проведет очередной товарищеский матч. Соперниками будут французы.