10 вересня Німецький футбольний союз оголосив про звільнення з посади головного тренера збірної Гансі Фліка. Разом із ним національну команду покинули його помічники – Маркус Зорг і Данні Рьоля.

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На Євро-2024 вже із новим тренером

Терпець у керівництва увірвався після сенсаційної поразки Німеччини у товариському матчі від Японії 1:4, який відбувся 9 вересня. Єдиний гол у поєдинку у складі "Бундестім" забив Лерой Сане, коли на 19-й хвилині зрівняв рахунок 1:1. Адже до цього японець Іто Дзюня вивів свою команду уперед.

Після чого у ворота Марка-Андре тер Штегена влетіло ще три м'ячі.

Підопічні ще тоді 58-річного Фліка зазнали третьої поразки поспіль. До цього його команда програвала Польщі 1:0 та Колумбії 2:3. Однак не дуже вдалу гру "Бундестім" показував ще від матчу проти Бельгії (28 березня 2023 року), коли програв 2:3. Після чого була бойова нічия 3:3 в особливій зустрічі з Україною.

Цими товариськими поєдинками німці заповнюють міжнародну паузу на матчі збірних у відборі на Євро-2024, який вони пропускають через статус господарів.

Відзначимо, що Флік пропрацював на чолі німецької збірної 25 матчів, у яких його команда здобула 12 перемог, розписала 7 мирових та зазнала 6 поразок (від 1 серпня 2021 року).

Повідомляють, що наступником Фліка у тренерському кріслі Німеччини буде Юліан Нагельсманн.

До слова. 12 вересня Німеччина проведе черговий товариський матч. Суперниками будуть французи.