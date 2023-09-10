9 сентября Италия сыграла вничью 1:1 в выездном матче против Северной Македонии. "Скуадра адзурри" упустили минимальную победу. На 47-й минуте Чиро Иммобиле открыл счет во встрече, но в последние 10 минут хозяева спаслись от поражения благодаря точному удару Эниса Барди.

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Кадровые потери "Скуадра адзурры"

После этого поединка расположение итальянской сборной покинули сразу два основных футболиста – защитник Ромы Джанлука Манчини и правый вингер из Наполи Маттео Политано. Они отправились в свои клубы.

Оба не доиграли матч против македонцев до финального свистка. После перерыва вместо Полетано, испытавшего проблемы с трицепсом голени, на поле появился Николо Заниоло. А на 59-й минуте вместо Манчини, растянувшего бедренную мышцу правой ноги, на футбольное поле вышел Джорджо Скальвини.

Лучано Спалетти вызвал в сборную футболиста Болонье Риккардо Орсолини, который может сыграть против Украины.

Эта ничья не позволила Италии приблизиться к Украине в турнирной таблице группы "С". Подопечные Спалетти набрали 4 балла против 7 очков у украинцев. В ближайшей игре может все измениться.

Важно! Матч отбора на Евро-2024 Италия – Украина состоится 12 сентября в 22:00 (с киевским временем) на легендарном "Сан-Сиро". Это первая встреча этих сборных по этой квалификации.

Что касается Украины, то в Милан не отправился травмированный защитник киевского Динамо Александр Тимчик. Зато с командой уехал Михаил Мудрик, попросивший замену в матче против Англии (1:1).