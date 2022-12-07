Ханси Флик доверял на ЧМ-2022 больше игрового времени игрокам мюнхенской Баварии, которую он тренировал в 2019 году. Это не понравилось представителям других клубов в сборной.

Достойно внимания Гюндоган и Рюдигер были против протестов сборной Германии на чемпионате мира в Катаре

Очередной конфликт

В стартовом матче для Германии на ЧМ-2022 против сборной Японии на поле появилось 5 представителей Баварии, против Испании – 6, а в поединке с Коста-Рикой – 7. Игроки, не выступающие за Баварию, считают такое преимущество незаслуженным.

Одна из причин возмущения стала замена Илкая Гюндогана на Леона Горецку в матче против Японии. Когда полузащитник Манчестер Сити находился на поле, немцы ввели в счете 1:0, а после замены на хавбека Баварии, японцы устроили камбек - 2:1. Марк-Андре тер Штеген (Барселона) и Антонио Рюдигер (Реал Мадрид) были возмущены таким решением.

Также "непредставителям Баварии" не нравится доверие экс-мюнхенцу Никласу Зюле, который, несмотря на ошибки, сыграл во всех трех матчах группового этапа.

Что касается Мануэля Нойера, то к нему тоже есть претензии. Возрастной голкипер Баварии провел не самый лучший ЧМ, несмотря на то, что его мог подменить младший Тер Штеген из Барселоны, который в форме. Также Йонас Хоффман (Боруссия Менхенгладбах) и Тимо Керер (Вест Хэм) ожидали больше игрового времени на ЧМ-2022.

Ранее у сборной Германии возникли разногласия по ношению капитанской повязки с символикой ЛГБТ. Мануэль Нойер и Леон Горецка (оба из Баварии) поддерживали такую идею, а Илкай Гюндоган и Антонио Рюдигер (являющиеся мусульманами) были категорически против.