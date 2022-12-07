Хансі Флік довіряв на ЧС-2022 більше ігрового часу гравцям мюнхенської Баварії, яку він тренував у 2019 році. Це не сподобалось представникам інших клубів у збірній.

Варте уваги Гюндоган та Рюдігер були проти протестів збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Катарі

Черговий конфлікт

У стартовому матчі для Німеччини на ЧС-2022 проти збірної Японії на полі з'явилось 5 представників Баварії, проти Іспанії – 6, а у поєдинку з Коста-Рикою – аж 7. Гравці, які не виступають за Баварію, вважають таку перевагу незаслуженою

Одна з причин обурення стала заміна Ілкая Гюндогана на Леона Горецку у матчі проти Японії. Коли півзахисник Манчестер Сіті знаходився на полі, то німці вели у рахунку 1:0, та після заміни на хавбека Баварія, японці влаштували камбек – 2:1. Марк-Андре тер Штеген (Барселона) та Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид) були обурені таким рішенням.

Також "непредставникам Баварії" не до вподоби довіра екс-мюнхенцю Нікласу Зюле, який, незважаючи на помилки, зіграв у всіх трьох матчах групового етапу.

Щодо Мануеля Ноєра, то до нього також є претензії. Віковий голкіпер Баварії провів не найкращий ЧС, незважаючи на те, що його міг підмінити молодший Тер Штеген з Барселони, який у формі. Також Йонас Хоффман (Борусія Менхенгладбах) та Тімо Керер (Вест Хем) очікували більше ігрового часу на ЧС-2022.

Раніше у збірній Німеччини виникли розбіжності щодо носіння капітанської пов'язки з символікою ЛГБТ. Мануель Ноєр та Леон Горецка (обидва з Баварії) підтримували таку ідею, а Ілкай Гюндоган та Антоніо Рюдігер (які є мусульманами) були категорично проти.