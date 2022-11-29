Игроки сборной Германии Антонио Рюдигер и Илкай Гюндоган не разделяли намерения партнеров протестовать в Катаре. Они хотели больше сосредоточиться на футболе.

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Напряженность в коллективе

Разногласия во взглядах футболистов сборной привели к напряженности в коллективе. Однако до конфликтов не дошло, ситуация была разрешена.

Честно говоря, я считаю, что сейчас с политикой покончено. Сейчас время футбола, время веселья и празднований – это самое главное. Думаю, что Катар очень гордится тем, что принимает чемпионат мира. Еще как и первая мусульманская страна,

– говорил Гюндоган.

Следует добавить, что Илкай Гюндоган и Антонио Рюдигер являются мусульманами. Илкай родился в Германии в семье турецкого эмигранта и местной немки. Родители Антонио Рюдигера – эмигранты из Сьерра-Леоне, бежавшие в Германию из-за гражданской войны на родине.

Сборная Германии неудачно начала турнир в Катаре. В первом туре она сенсационно проиграла сборной Японии со счётом 1:2. Во втором сыграла вничью с испанцами 1:1 и пока находится на последней строчке группы Е.