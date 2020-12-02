Наставник сборной Германии Йоахим Лев чудом сохранил свой пост после позорного поражения от Испании в Лиге наций (6:0). Немецкий футбольный союз (DFB) решил дать Леву еще один шанс, но все же нашел руководителю замену.

Лев – останется в сборной Германии

Как сообщает Sport Bild, 60-летний Йоахим Лев продолжит тренировать команду и поведет ее на Евро-2020 летом 2021 года.

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Лев останется с национальной командой и на чемпионат мира-2022. Но для этого ему нужно довести "Маншафт" к полуфиналу чемпионата Европы.

Обратите внимание. Срок действующего контракта Лева заканчивается после ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

Лева изменит Юрген Клопп

В Немецком футбольном союзе надеются, что Лева заменит действующий тренер Ливерпуля Юрген Клопп. После чемпионата мира DFB свяжется с Клоппом, чтобы обсудить его готовность возглавить Германию.

Ожидается, что Клопп будет тренером команды на чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Следует отметить, что в декабре 2019-го Клопп продлил контракт с Ливерпулем до 2024 года. После слухов о том, что Лев покинет сборную Германии, Клопп опроверг информацию, что возглавит сборную Германию.

Впрочем, тренер не стал отвергать вероятность, что будет работать с национальной командой после работы в Ливерпуле.

Вместе с тем, Bild писал, что сборную Германии может возглавить наставник Баварии Ханси Флик. Но эта информация остались на уровне слухов.