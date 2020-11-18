Звездный футболист лондонского "Арсенала" Месут Озил не остался в стороне от позорного поражения сборной Германии в Лиге наций. Немецкая сборная, за которую Озил выступал до 2018 года, потерпела от Испании поражение со счетом 6:0.

Месут Озил, проведший за сборную Германии 92 матча, коротко прокомментировал фиаско бывших партнеров. Об этом сообщает 24 канал.

Как это было Сборная Испании разгромила Германию со счетом 6: 0 и выиграла группу в Лиге наций: видео

32-летний экс-игрок "Реала" советует вернуть в сборную Германии своего ровесника – защитника "Баварии" Джерома Боатенга.

Время вернуть Джерома Боатенга в сборную Германии,

– написал Озил в Инстаграме.

Следует отметить, что Месут Озил и Джером Боатенг хорошие друзья. В 2014 году они в составе сборной Германии стали чемпионами мира.

Почему Боатенг не играет за сборную Германии

В 2018 году сборная Германии провалила чемпионат мира, впервые за долгое время не выйдя в плей-офф.

Несмотря на неудачный результат наставник "Маншафт" Йоахим Лева получил новый кредит доверия. Тренер начал перестройку команды, "выставив за дверь" ведущих футболистов команды – Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга.

Со скандалом покинул команду и Месут Озил. В частности, Озил ушел из сборной после ЧМ-2018 из-за критики фанатов, обвинявших его и Илкая Гюгдогана в неудаче команды.

Оба футболиста имеют турецкое происхождение, на чем акцентировали фанаты, облив грязью игроков.

В немецкой прессе в течение длительного времени идут дискуссии, что Лев погорячился с решением выставить за дверь 31-летнего Мюллера. В прошлом сезоне Томас стал лучшим ассистентом Бундеслиги.

Также неочевидность решения Лева говорит статистика: за два года Германия провела 9 матчей против топ-сборных мира и одержала только одну победу – над Нидерландами (2:3).

Кроме того, "Маншафт" в 10 матчах Лиги наций одержала только две победы. Немцы дважды нанесли поражения Украине.