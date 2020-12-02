Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов дивом зберіг свою посаду після ганебної поразки від Іспанії у Лізі націй (6:0). Німецький футбольний союз (DFB) вирішив дати Льову ще один шанс, проте все ж знайшов керманичу заміну.

Льов – залишиться у збірній Німеччини

Як повідомляє Sport Bild, 60-річний Йоахім Льов продовжить тренувати команду та поведе її на Євро-2020 влітку 2021 року.

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Льов залишиться з національною командою і на чемпіонат світу-2022. Та для цього йому потрібно довести "Маншафт" до півфіналу чемпіонату Європи.

Зверніть увагу. Термін чинного контракту Льова закінчується після ЧС-2022, який пройде в Катарі.

Льова змінить Юрген Клопп

У Німецькому футбольному союзі сподіваються, що Льова замінить чинний тренер Ліверпуля Юрген Клопп. Після чемпіонату світу DFB зв'яжеться з Клоппом, щоб обговорити його готовність очолити Німеччину.

Очікується, що Клопп буде тренером команди на чемпіонаті Європи 2024 року, який пройде в Німеччині.

Слід зазначити, що в грудні 2019-го Клопп подовжив контракт з Ліверпулем до 2024 року. Після чуток про те, що Льов покине збірну Німеччини, Клопп спростував інформацію, що очолить збірну Німеччину.

Втім, тренер не став відкидати ймовірність, що працюватиме з національною командою після роботи в Ліверпулі.

Разом з тим, Bild писав, що збірну Німеччини може очолити наставник Баварії Хансі Флік. Та ця інформація залишилися на рівні чуток.