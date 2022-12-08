Флик сохранил за собой кресло главного тренера сборной Германии после провала на ЧМ-2022

Кресло под Ганс-Диттером Фликом зашаталось после того, как сборная Германии не смогла пройти групповой раунд Мундиаля в Катаре. 57-летний наставник был на грани увольнения.

Много слухов и версий после провала сборной Германии на групповом раунде чемпионата мира-2022. Ганс-Дитер Флик, по всей вероятности, мог остаться без работы, но Немецкий футбольный союз расставил все точки над "i".

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Сохранил за собой место во главе команды

Немецкий специалист сохранил свое кресло главного тренера "бундестим" до домашнего чемпионата Европы, который состоится в 2024 году.

Флик заверил, что он и его тренерский штаб может принести пользу команде выступлений на домашнем Евро.

Я и моя тренерская команда с оптимизмом смотрим на проведение чемпионата Европы в Германии. Мы как команда можем добиться гораздо большего, чем показали в Катаре,

– заявил Флик.

Об отставке речь даже не идет. Флик доработает договор до его окончания. У немецкого наставника соглашение со сборной Германии до конца июля 22024 года.

К слову. Ханс-Дитер Флик начал работу с немецкой сборной 1 августа 2021 года. Под его руководством "бундестим" провел 19 матчей.

Как сборная Германии выступила на ЧМ-2022