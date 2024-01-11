Национальная сборная Гамбии по футболу по дороге на Кубок африканских наций чуть не погибла в авиакатастрофе. Футболисты и тренерский штаб летели из Банжула в Ямасукро в Кот-д'Ивуаре, когда во время полета игроки один за другим стали терять сознание.

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В салоне самолета не хватало кислорода

После взлета сразу несколько футболистов потеряли сознание из-за нехватки кислорода. В заявлении авиакомпании Air Cote d'Ivoire, ответственной за рейс, признается, что проблема с давлением воздуха привела к тому, что самолет был вынужден развернуться в Гамбию.

Федерация футбола Гамбии сделала заявление, что экипаж обнаружил проблемы с самолетом девять минут спустя после начала полета, а после приземления в Банжуле они подтвердились.

Эксфутболист Манчестер Юнайтед Сайди Янко написал пост в Instagram, отметив, что некоторые пассажиры самолета страдали от сильной головной боли и головокружения. Также Янко опубликовал видео, как команда выходила из самолета и раскритиковал футбольную ассоциацию своей страны за "неприемлемую" ситуацию.

Кстати говоря. Гамбия попала на КАН-2023 в одну группу с Камеруном, Сенегалом и Гвинеей. Первый матч гамбийцы проведут 15 января против действующего победителя Кубка Африки – Сенегала.