Національна збірна Гамбії з футболу дорогою на Кубок африканських націй ледь не загинула в авіакатастрофі. Футболісти та тренерський штаб летіли з Банжула до Ямасукро у Кот-д’Івуарі, коли під час польоту гравці один за одним стали втрачати свідомість.
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У салоні літака бракувало кисню
Після злету відразу кілька футболістів знепритомніли через брак кисню. У заяві авіакомпанії Air Cote d’Ivoire, відповідальної за рейс, визнається, що проблема з тиском повітря призвела до того, що літак був змушений розвернутися назад до Гамбії.
Ексфутболіст Манчестер Юнайтед Сайді Янко зробив пост в Instagram, зазначивши, що деякі пасажири літака страждали від сильного головного болю і запаморочення. Також Янко опублікував відео, як команда виходила з літака, та розкритикував футбольну асоціацію своєї країни за "неприйнятну" ситуацію.