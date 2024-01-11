Національна збірна Гамбії з футболу дорогою на Кубок африканських націй ледь не загинула в авіакатастрофі. Футболісти та тренерський штаб летіли з Банжула до Ямасукро у Кот-д’Івуарі, коли під час польоту гравці один за одним стали втрачати свідомість.

Читайте також Нісенітниця: у Зеніті відреагували на чутки про те, що Тимощук залишив Росію

У салоні літака бракувало кисню

Після злету відразу кілька футболістів знепритомніли через брак кисню. У заяві авіакомпанії Air Cote d’Ivoire, відповідальної за рейс, визнається, що проблема з тиском повітря призвела до того, що літак був змушений розвернутися назад до Гамбії.

Федерація футболу Гамбії зробила заяву, що екіпаж виявив проблеми з літаком через дев’ять хвилин після початку польоту, а після приземлення в Банжулі вони підтвердилися.

Ексфутболіст Манчестер Юнайтед Сайді Янко зробив пост в Instagram, зазначивши, що деякі пасажири літака страждали від сильного головного болю і запаморочення. Також Янко опублікував відео, як команда виходила з літака, та розкритикував футбольну асоціацію своєї країни за "неприйнятну" ситуацію.

До речі. Гамбія потрапила на КАН-2023 до однієї групи з Камеруном, Сенегалом та Гвінеєю. Перший матч гамбійці проведуть 15 січня проти чинного переможця Кубка Африки – Сенегалу.